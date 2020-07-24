MUĞLA'NIN Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde tatil keyfi acı bitti. Burdur'un Gölhisar ilçesindeki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olan evli ve 2 çocuk babası Şahin Külür (35), arkadaşlarıyla birlikte tatile geldiği Seydikemer'in Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu'nda serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suda hareketsiz kaldığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Külür'ün, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği tespit edildi.Fethiye ilçesinde Babadağ'ın 1 bin 700 metre yükseklikteki pistinden tekli atlayış yapan Arif Şahin, deniz üzerinde akrobasi hareketleri yaptığı sırada ipler dolanınca düşmeye başladı. Denize düşen Şahin, ekipler tarafından kurtarma botuyla denizden çıkarılarak kıyıya getirildi. Ağır yaralanan Şahin kıyıda bekleyen ambulansa taşınarak, özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Kelebekler Vadisi'ne ise Ukraynalı turistler Olha Shylo (24) ile Orest Holubets (25) patika yoldan yürüyerek inmeye çalışırken kayalıklardan düşerek yaralandı. Shylo'nun yanında bulunan cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri yaklaşık 6 saatlik operasyonla turistleri kurtardı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan iki turistin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.