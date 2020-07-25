4 mevsim grevle geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile HAKİŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet- İş Sendikası Antalya Şubesi üyelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması üzerine başlattığı grevi 365'inci gününü doldurdu. İşçiler, kuru ekmek yiyerek grevlerinin birinci yılını kutlayıp kararlılık mesajı verdi.

KIYIM VE SÜRGÜNLER

Grevci işçilere destek veren Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde başlattıkları grevin bir yılı geride bıraktığını söyledi. İşten çıkartılan işçiler ve toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı için grevde olan arkadaşlarının haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirten Kandil, "CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 365 gün boyunca bizimle bir kez temasa geçti ama sonuç çıkmadı. Talebimizi aldı ama geri dönmedi. 1000'e yakın arkadaşımız işten çıkarıldı. İşe iadeyle ilgili mahkemeler devam ediyor. İşten çıkartılan işçilerin işlerine dönmesini istiyoruz. Bizimle imzalanmayan toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını istiyoruz. Anlaşmaya olmazsa bu grev gerekirse 3 yıl sürecek" dedi.

BİR YIL DAHA BURADAYIZ

Şube Başkanı Talha Kandil, kışın soğuğunda, yazın sıcağında mücadelelerinin devam ettiğini ve mücadeleden asla vazgeçmediklerinin altını çizerek, "Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını istiyoruz. Genel başkanı istediği halde Başkan Böcek işçisine 200 TL zammı veremedi. 3 yıl sonra yerel seçim var. O zaman işçisini düşünen bir başkan seçilir" diye konuştu.

50 DERECEDE AYAKTAYIM

Grev sözcüsü ve grevdeki tek işçi olan Yener Gürel ise kışın soğuğunda, yazın sıcağında hakkı için grevi bir yıldır aralıksız sürdüğünü söyledi. Acık havada bütün meteorolojik zor şartlara rağmen grevi sürdürmeye kararlı olduğunu belirten Yener, "Bizim olan haklarımızı istiyoruz. Fazla bir şey değil" ifadelerini kullandı.