Acının ilacı iyilik oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 16 Aralık'ta otomobilin köprünün beton blokuna çarpması sonucu eşi Aysel (35), annesi Emine (62), babası Telat (67) ve oğlu Telat'ı (14) kaybeden 39 yaşındaki Musa Elmas'ın (39) acısı, hala ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Ailesini kaybettikten sonra geçen sürecin kendisini çok zorladığını söyleyen Elmas, kendisini ayakta tutan tek şeyin kızı olduğunu dile getirdi.

HATIRASINI YAŞATIYOR

Kazadan yaralı kurtulan 10 yaşındaki kızı Büşra'ya sarılarak acısını hafifletmeye çalışan Elmas, kazanın ardından ailesinden geriye kalan kıyafet ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Anneannesinde kalan kızıyla her gün görüştüğünü, onun mutluluğu için mücadele verdiğini anlatan Elmas, mezarda ziyaret ettiği ailesiyle dertleştiğini, içini döktüğünü ifade etti. Elmas, "Onların fotoğraflarıyla konuşuyorum. Hatıralarını yaşatmaya çalışıyorum" dedi.

KAZA DEĞİŞTİRDİ

Elmas, yaşadığı acıyı birkaç arkadaşıyla yardımına koştuğu dar gelirli ailelerin mutluluğuna ortak olarak bastırdığını anlattı. Kazadan sonra çok değiştiğini anlatan Musa Elmas, "Hayatın ne kadar gelip geçici olduğunu anladım. Kendimi hayır işlerine verdim. Zorda kalan insanların yardımına koşuyorum. Zamanımı asla boşa geçirmiyorum. İnsanları ziyaret ediyorum. Birkaç arkadaş birleşip, belirlediğimiz ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlardan ailem için dua istiyorum. İnsanlara yardım etmek huzur veriyor" ifadelerini kullandı.