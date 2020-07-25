Alman turizmciler turiste çağrı yaptı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress'in davetiyle, Almanya Seyahat Acenteleri Birliği'ne bağlı tur operatörleri ve seyahat acentelerinin önde gelen temsilcilerinden oluşan 30 kişilik grup Antalya'ya geldi. 4 günlük program hazırlanan Alman turizmciler, 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde inceledi.

İSPANYA'DAN İYİ

Serik ilçesi Belek turizm bölgesine gelerek golf oynayan Alman turizmciler, Antalya için olumlu mesajlar verdi. Türkiye'ye gelmeden önce İspanya'da alınan önlemleri incelediklerini anlatan Christine Lewin, "İspanya'ya nazaran Türkiye'nin turizm hazırlıkları çok fazla önde, havalimanı ve oteller çok daha güvenilir" diye konuştu. Dzialas Wolfgang da Alman medyasında çıkan olumsuz haberlerin turistlerin kararlarını etkilememesi gerektiğini vurguladı. Woflgang, "Burası çok güzel ve güvenilir bir ülke" dedi. Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler de amaçlarının Türkiye'nin sağlıklı turizm adı altında başlattığı programın tüm detaylarının görülmesi olduğunu ifade etti. Havalimanından otellere kadar sürecin turizm profesyonelleri tarafından deneyimlendiğini anlatan Güler, "İlk intibalar çok olumlu" dedi.