Bucak’ın kara elması çörekotu

BURDUR'UN Bucak ilçesinde kuru hububatın yanında alternatif olarak yeni ürünler yetiştirmek için 7- 8 yıl önce ektiği ve halk arasında 'kara elmas' adıyla anılan çörek otunun hasadına başlandı. Bucak ovasında biçerdöverlerle biçilen çörek otu tarlalarını ziyaret eden Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, çörek otu ekiminin ve rekoltesinin bu yıl geçen yıllara göre düştüğünü söyledi.

DÜNYANIN EN KALİTELİSİ

Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, "Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çörek otu rağbet görmektedir. Dünyanın en kaliteli çörek otu Bucak'ta yetişmektedir" dedi. Bucak ve köylerinde geçen yıl 170 bin dekar çörek otu ve 10 bin ton rekolteyle Türkiye'nin en fazla çörek otunun yetiştirildiği bölge olduğunu aktaran Bilal Özel, bu yıl 10 bin dekara kadar gerilediğini ve 800 ton civarında rekolte beklendiğini vurguladı.