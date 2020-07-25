Ev küllerinden doğuyor

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Fatma Özcan'ın evi, 13 Temmuz tarihinde elektrik kaçağı nedeniyle kül olduj. Taşbaşı Mahallesi'nde tek başına yaşayan Özcan'ın yardım talebine ise Alanya Belediyesi yetişti. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fatma Özcan'ın evinin bir an önce yapılarak kendisine teslim edilmesi için yoğun mesai harcadı.

EVİN TEMELİ ATILDI

Fatma teyzenin talebiyle Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk iş olarak ivedilikle harabeye dönen evi yıktı. Ardından 50 torba çimento, 1 kamyon kum, kalıp ve demir desteğiyle evin temeli hazırlandı. Ardından Alanya Belediyesi beton ekibi tarafından temel betonlama işlemi tamamlandı. Evinin yeniden yükseldiğini gören Fatma Özcan, duygulu anlar yaşarken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti.