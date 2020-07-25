Fethiye il olmalı

MUĞLA'NIN Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Adana Vali Yardımcılığı görevine atandı. Yerine ise Trabzon Of Kaymakamı Eyüp Fırat getirildi. 3 yıldan beri Fethiye'de görev yapan Muzaffer Şahiner için ilçede veda yemeği düzenlendi.

3 YIL İŞTE BÖYLE GEÇTİ

Fethiye Belediyesi'nin düzenlediği veda yemeğine Belediye Başkanı Alim Karaca, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, oda başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Muzaffer Şahiner de "3 yıl boyunca Fethiye'ye hayırseverler tarafından okul, cami ve hastane yatırımları için çaba harcadık. Fethiye'de 65 kurum var. Böylesine kurumların yoğun olduğu ilçenin, il olması gerekiyor. Pek çok ilden fazla kurumun olduğu bir yer Fethiye. Milletvekillerimizin katkıları ile Büyük Samanlık Koyu'nu halk plajı olarak kazandırdık. Gelmeden önce temeli atılan 230 milyon TL'lik Babadağ Teleferik Projesi'nin, Fethiye ve Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Körfez kirliliğini önlemek için çaba gösterdik. Bu konuda köklü çalışma yapılması gerekiyor" dedi. Şahiner, ilk adımını attıkları Kelebekler Vadisi üst tarafına yapılacak seyir terasının tamamlanmasını istedi.