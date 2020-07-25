Her ilmeği iyilik dolu

Antalya'da koronavirüse karşı sanat eylemi için 13 kadın dikiş makinelerinin başına geçti. Kadınlar, evlerinde geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama tekniğini kullanarak, 'korona kilimi'ni oluşturdu. Evlerinde parça kumaşları, giyilmeyen kıyafetleri değerlendiren kadınlar, kenarı 40 santimetre olan karelerden 48 farklı parça dikti. Her biri 6 kat kumaşla işlenen ve desenlenen kareler, sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesiyle birleştirildi ve ortaya kilim veya yatak örtüsü olarak kullanılabilecek 6 metrekarelik çalışma çıktı.

IHALEYLE SATIŞA ÇIKIRILDI

Korona kilimi Aydın Kanza Sergi Salonu'nda yapılan müzayedede satışa çıkartıldı. Müzayedenin ilerleyen dakikalarında, kilim için bağış yapılmasına karar verildi. 'Otistik Çocuklarımız Sanatla Mutlu Olsun' başlığıyla gerçekleştirilen bağıştan elde edilen gelir, Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği'ne bağışlandı. Antalya'da bulunan bir otel tarafından otizmli öğrencilerin okuluna bir klima bağışladı.



KİLİME SON DOKUNUŞ

AwHwMwET Muhtar Kızıltan, kadınların faaliyetlerini desteklemek amacıyla, Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının dönem kartpostallarının orijinal halindeki gravürünü de satış için müzayedeye bağışladı. En çok bağış yapan kişi hem kilimin hem de gravürün sahibi olacak. Korona kiliminin son düzenlemelerine, müzayedeye gelenler düğme yapıştırarak destek doldu. Otizmli bir genç de korona kiliminin son dokunuşunu yaptı.