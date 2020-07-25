Kazazedelere şemsiyeli koruma

ANTALYA'NIN Kumluca ve Gazipaşa ilçelerinde kaza geçiren yaralılar, ambulans gelene kadar plaj şemsiyesiyle güneşten korundu. Kumluca'daki kaza Dün 11.00 sıralarında Meydan Mahallesi Narenciye Sokak'ta meydana geldi. E.A.'nın kullandığı 07 VHP 01 plakalı otomobille Necmi Küstür'ün kullandığı 07 CMY 07 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle asfalt zemine savrulan Necmi Küstür yaralandı. Ambulans bekleyen Necmi Küstür'ün sıcak havadan etkilenmemesi için vatandaşlar plaj şemsiyesiyle başında bekledi.

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Benzer bir görüntü de Gazipaşa'da yaşandı. Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yaşanan kazada 07 ABH 727 plakalı ATV aracıyla şehir merkezinden Selinus Sahili yönüne seyreden Celal Kantarcı, aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan ATV kaldırımdaki ağaca çarpıp, yaklaşık 5 metre sürüklendikten sonra durdu. Araçtan fırlayıp, yol kenarındaki tarlaya savrulan sürücü Celal Kantarcı ise yaralandı. Yardıma koşanlar, ambulans gelene kadar yerde yatan sürücüyü plaj şemsiyesiyle güneşten korumaya çalıştı.