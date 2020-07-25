Oklar şehit hafız İbrahim Yılmaz için hedefe atıldı

ANTALYA Okçular Tekkesi tarafından, 15 Temmuz Şehidi Kurra Hafız İbrahim Yılmaz Geleneksel Okçuluk Şampiyonası düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonaya şehit Yılmaz'ın eşi Esma ve kızı Hatice Hifa Yılmaz ile 15 Temmuz şehitleri Yasin Naci Ağaroğlu ve Muhammet Oğuz Kılınç'ın aileleri de katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerin verildiği şampiyonayı Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur da izledi. Protokol üyeleri, organizasyon kapsamında ok attı.

YAYLAR DUA İLE GERİLDİ

TÖRENDE konuşan Vali Yardımcısı Şaşmaz, gençlerin spora yönlendirmenin, sporla eğitmenin önemli olduğunu ifade etti. Şaşmaz, çocukların geleneksel Türk sporlarına olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar da, 15 Temmuz gecesinin herkesin hayatında önemli bir milat olduğunu ifade etti. Milli şuurla yetişen kemankeşler 4 haftalık yaz eğitimleri süresince şehitler adına dua ettiklerini anlatan Uçar, "42 kemankeş 250 şehidin her birinin ismini söyleyerek ok attılar" dedi. Şehit eşi Esma Yılmaz ise, eşinin adına turnuva düzenlendiği için çok duygulu ve mutlu olduğunu belirtti.