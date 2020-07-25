Sigara izmariti ormanı yaktı

ORMAN yangını mevsimi hızlı başladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hafta içinde ikinci kez yangın çıktı. Sorgun- Titreyengöl yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. 5 yıldızlı otellere giden yol üzerinde bir araçtan sigara izmariti atılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangını bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri fark etti. Bölgeye Orman Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KOZALAKLAR BOMBA GİBİ

Kızıl çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile rüzgara rağmen büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında çam ağaçlarından fırlayan çam kozalakları Titreyengöl kenarındaki kurumuş otlar ve çalılıkları tutuştururken, jandarma ve itfaiye ekipleri kozalağın düştüğü yerlere anında müdahalede bulunarak yeni yangınların çıkmasının önüne geçti. Kısa sürede söndürülen yangında 300 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

15 DAKİKA İÇİNDE

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. 10.45'te dumanların yükseldiği bölgeye ilk müdahale 11.00'de yapıldı. 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.