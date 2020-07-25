Vali Yazıcı’dan afet uyarısı

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı başkanlığındaki ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantı salonunda sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat edildi. Toplantıda yatırımcı kuruluşların ve belediyelerin 2020 yılı yatırım programında yer alan yatırım projelerinin 2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla genel değerlendirmesi yapıldı.

İŞTE YATIRIM KARNESİ

Vali Ersin Yazıcı, 2020 yılında yatırımcı kamu kurumları ve belediyeler tarafından 16 milyar 809 milyon 141 bin lira bütçeli 466 yatırım projesi yürütüldüğünü duyurdu. Yazıcı projelerin 61'inin bittiği, 272'sinin devam ettiğini, 67'sinin ise ihale aşamasında olduğunu duyurdu. 2020'de yatırımlar için ayrılan 2 milyar 767 milyon liralık ödeneğin 1 milyar 169 milyon 436 bin lirasının harcandığını söyledi. Vali kurumlardan vatandaşın memnuniyetini ölçen araştırmalar yapmalarını istedi. Yazıcı, "6 ay sonra kurumlara gittiğimde nasıl ölçtüğünü, ne yaptığını öğrenmek istiyorum" dedi.

ARAÇLARA EL KOYARIM

Son dönemde orman yangınlarının arttığına dikkat çeken Yazıcı, "Bir afet halinde herkes görevli. Bu noktada ben aracımı oraya göndermem, tehlikeli diyenler var. Bütün sorumluluk bana ait. Aracınızı göndermezseniz, bütün araçlarınıza el koyarım. Bana bunu yaptırmayın. Kriz halinde bütün araçlara el koyma yetkim var. Bugün itibarıyla ilan ediyorum" dedi. Toplantıda sunum yapan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Nüfusa oranla koronavirüslü hasta sayısında 1 Haziran'a kadar neredeyse sonuncu ildik. 1 Haziran'dan sonra vaka sayısı bir miktar arttı ama bu beklediğimiz bir rakam. Bugün itibarıyla yoğun bakımdaki hasta sayımız 7" dedi.