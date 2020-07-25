Yıkımları artırabilir

FALEZ çatlaklarını inceleyen jeofizik mühendisi Atakan Yüklü ise çatlakların deprem anında harekete geçerek birbiriyle etkileşime gireceğini ve yıkıma sebep vereceğini söyledi. Akdeniz'de olabilecek bir depremin ciddi hasara neden olabileceğinin altını çizen Yüklü, "Bu çatlaklar depremin şiddetini artıracaktır. Şiddeti farklı zeminlere göre daha ciddi hissedilecektir. O kırık ve çatlaklar büyük boşluklara açılıyor. Bir deprem anında çok ciddi hissedilecektir. Bu çatlaklar amortisör görevi görmüyor, çünkü bir makine değil. Bu nedenle kırıklı çatlaklardır ve depremde bu oluşumlar daha ciddi soruna yok açacak" ifadelerini kullandı.