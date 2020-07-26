1 puan da çok önemlı

GALATASARAY karşısında 2-2 eşitlikle sahadan ayrılan Antalyaspor'da genç futbolcu Doğukan Sinik maç sonunda açıklamalarda bulundu. Doğukan, "İlk devrede fazla puan toplayamadık. Tamer Tuna geldikten sonra ciddi yapılanma oldu. Başkanımız bizi otelinde ağırladı. Ailemizle birlikteydik. Bu da sahaya yansıdı. 11 maç kaybetmedik. Antalyaspor tarihinde yer edindik. Bugün de zor maç olacağını biliyorduk. İyi bir sezon sonu oldu. Bugün bir puan almak da önemlidir. Futbolcu olarak şurada oynayamam demem. Solbek de oynadım. Ancak kendi mevkimde oynamam takıma katkı sağlamam beni mutlu etti.