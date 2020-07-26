ATSO ile Şırnak tecrübe paylaşıyor

ile ŞırnakTicaret veSanayi Odaları,tarımsektöründeörnek birçalışmayaimza attı. Şırnak Ticaretve Sanayi Odası'nın talebi doğrultusunda,Antalya Ticaret ve SanayiOdası'nın liderliğinde Antalya'dantarım sektörü temsilcileri seracılıktagelişime açık ve Orta Doğu pazarınahakim olan Şırnak'a giderekikili görüşmeler yaptı, sahada incelemelerdebulundu.TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Antalya'nın tarım sektöründe özellikle de seracılıktaki tecrübesini ve bilgi birikimini başta Şırnak ve Cizre olmak üzere bölgeye aktaracağız" dedi.