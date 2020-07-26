ATSO ile Şırnak tecrübe paylaşıyor

ANTALYA
ile Şırnak
Ticaret ve
Sanayi Odaları,
tarım
sektöründe
örnek bir
çalışmaya
imza attı. Şırnak Ticaret
ve Sanayi Odası'nın talebi doğrultusunda,
Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası'nın liderliğinde Antalya'dan
tarım sektörü temsilcileri seracılıkta
gelişime açık ve Orta Doğu pazarına
hakim olan Şırnak'a giderek
ikili görüşmeler yaptı, sahada incelemelerde
bulundu. SERA KARDEŞLİĞİ KURULDU
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Antalya'nın tarım sektöründe özellikle de seracılıktaki tecrübesini ve bilgi birikimini başta Şırnak ve Cizre olmak üzere bölgeye aktaracağız" dedi.