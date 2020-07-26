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ATSO ile tecrübe paylaşıyor

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
ATSO ile Şırnak tecrübe paylaşıyor
ANTALYA ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odaları, tarım sektöründe örnek bir çalışmaya imza attı. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası'nın talebi doğrultusunda, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğinde Antalya'dan tarım sektörü temsilcileri seracılıkta gelişime açık ve Orta Doğu pazarına hakim olan Şırnak'a giderek ikili görüşmeler yaptı, sahada incelemelerde bulundu. SERA KARDEŞLİĞİ KURULDU
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Antalya'nın tarım sektöründe özellikle de seracılıktaki tecrübesini ve bilgi birikimini başta Şırnak ve Cizre olmak üzere bölgeye aktaracağız" dedi.
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ATSO ile Şırnak tecrübe paylaşıyor
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