Ayağı asansöre sıkıştı

ANTALYA'DA gıda malzemeleri satan iş yerinde babasına yardım eden Burak Aybaş (34), ayağını yük asansörüne sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri 30 dakikalık çalışmayla Aybaş'ın ayağı kurtarıldı.

30 DAKİKA SÜRDÜ

Olay, dün saat 19.00 sırlarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1064 Sokak'ta meydana geldi. Babasına yardım etmek için iş yerine gelen Burak Aybaş, ayağını yük asansörüne sıkıştırdı. Acıyla bağıran Aybaş'ın yardımına, babası koştu. Müdahale etmesine rağmen oğlunun ayağını sıkıştığı yerden çıkartamayan babası, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, 30 dakikalık çalışmayla Aybaş'ın sıkışan ayağını kurtardı. Aybaş, hastaneye kaldırıldı.