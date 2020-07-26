Cezalar yıldıramadı

Antalya'da koronavirüs salgınında normalleşme önlemleri kapsamında alınan tedbirler ve yazılan para cezaları vatandaşı durduramıyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde kurallara uymayan 2 tesis, bir taksici ve 5 kişiye 15 bin 588 lira para cezası uygulandı.

HER YER DENETLENDİ

Antalya Valiliği koordinesinde il genelinde, 350 berber/kuaför/ güzellik merkezi, 14 AVM ve içerisindeki 124 iş yeri, 24 pazar yeri, şehir içi ve dışı 972 toplu taşıma aracı, 20 hamam/sauna ve kapalı havuz, 491 lokanta/restoran, 46 spor merkezi, 139 sahil bandı piknik alanı, 42 çay bahçesi, 18 dernek, 19 nikah ve düğün yeri, 65 internet kafe, 8 sinema salonu, 7 lunapark, 110 cami, 155 konaklama tesisi denetlendi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki 2 ayrı binada yaşayanlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine dün sabah saatlerinde karantina uygulamasına gidildi. Vatandaşlar polisin çektiği güvenlik şeridine aldırmadan duvarlardan atlayarak izole bölge dışını kaçtı. Engellemeye çalışan polis ile apartman sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Karantina da kalmak istemeyen 15 dairenin bulunduğu apartman sakinleri ise polisle tartıştı. Özgürlüklerinin kısıtlandığın iddia eden vatandaşlar, "Bizi özgür bırakın. Bu hastalık sadece bizde yok. Suyumuz ve ekmeğimiz yok" diyerek bölge dışına çıkmaya kaçmaya çalıştı.