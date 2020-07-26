En fanatik kampanya

Bucak Belediyesi, sigaranın insan sağlığına dikkat çekmek ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için kampanya başlattı. Kampanya ile birlikte kentte farklı noktalara koyulan izmarit kutularına vatandaşlar hem sigara izmaritlerini atıyor, hem de attığı izmaritle en çok taraftarı olan futbol takımı için oluşturulan ankete katılıyor. "Hangi Takımı Tutuyorsun?" gibi soruların sorulduğu ve cevap bölümlerinde sigara izmariti atma alanları bulunan kutular ilgi çekti. Cumhuriyet Caddesinde sigara izmariti toplama kutularının montaj çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Emrullah Ünal, daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için vatandaşlardan sigara izmaritlerini yaya kaldırımlarına ve yeşil alanlara atmamasını istedi. Ünal, "Çevre bilincini oluşturmak amacıyla farklı projeler yapıyoruz. Çevre temizliği konusunda bu bilinci devam ettirmemiz lazım. Kararlıyız, şehri mutlak manada temiz tutacağız" dedi.