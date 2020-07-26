Fasulyeciler umutlu

BURDUR'DA taze fasulye üretim merkezi İnsuyu Ovası'nda ürün hasadına başlandı. Düzensiz yağışlar ve pandemi nedeniyle yaşanan verim kaybına rağmen üretici bu yılki fiyatların bir nebze de olsa kendilerini tatmin ettiğini söyledi. Bölge çiftçisine danışmanlık yapan ziraat mühendisi İbrahim Demir, 1993 yılında 100 dekar arazide başlayan fasulye üretiminin şu anda 15 bin dekara kadar yükseldiğini söyledi. Demir, "Üretim 3'te 1 oranında azaldı" dedi. Hasadın başlamasıyla Çatağıl köyündeki fasulye toplama alanına ürünlerini getirerek satışa sunan çiftçiler de bu yıl girdi maliyetlerinin artmasına rağmen fiyatların bir nebze de olsa kendilerini tatmin ettiğini söyledi.

ÇİFTÇİLER MEMNUN

Yaklaşık 10 yıldır fasulye üretimi yapan Muhammet Kaygısız, "Şu anda fasulyenin maliyeti 2-2.20 lira arasında. Para kazanabilmemiz için 3.5- 4 lira olması lazım" dedi. Mehmet Durmaz da, "Maliyetlerimiz yüksek. 3-3.5 lira çiftçiyi kurtarır" diye konuştu. Mustafa Doğan ise, "Fiyat şu anda 3.5 liraya yükseldi. Tüccar daha çok gelirse fiyat artar. Şu an satış fiyatlarımız bir nebze de olsa iyi" ifadelerini kullandı.