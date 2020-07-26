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Kepez’den 2 okula spor salonu

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Kepez’den 2 okula spor salonu
KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009 yılından itibaren ilçeye kazandırılan eğitim ve spor yatırımlarına yenileri ekleniyor. Kepez Belediyesi, Varsak Şelale Mahallesi'nde 6 bin 465 metrekarelik alana kurulu Varsak Şelale İlkokulu ve Ortaokulu ile Karşıyaka Mahallesi'nde 5 bin 267 metrekarelik arsa üzerinde bulunan Perihan Esat Aral Ortaokulu bahçesine spor salonları kazandıracak. ÖRNEK DAVRANIŞ
Proje protokolu, Vali Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan arasında imzalandı. Vali Yazıcı, "Bu örnek davranışı diğer belediyelerimizden de bekliyoruz" dedi Başkanı Tütüncü ise "Şimdiden geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.
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Kepez’den 2 okula spor salonu
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