Kepez’e Kent Müzeleri ödülü

TARIHI Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni'nde, Kepez Belediyesi, DokumaPark'taki 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi' projesiyle 'Kent Müzeleri Ödülü' ne layık görüldü. Kepez Belediyesi'nin ödülünü meclis üyesi Nejat Ateş, TKB Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden aldı.

16 BELEDIYE, 18 MÜZE

Bu yıl TKB Müze Özendirme Yarışmasına 16 belediyeden, farklı ölçeklerde 18 müze katıldı. Müze Özendirme Yarışması'na katılan her müze projesi kendi koşulları içinde değerlendirildi. Antalya Dokuma İplik Fabrikası'nın idari binasının müzeye çevrildiği 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi'nde 2000 metrekare sergi alanı bulunuyor. 2 katlı müze engelsiz ve aynı zamanda ekolojik (doğa dostu) özelliklere sahip. Açılış için gün sayan müze adeta teknolojiyle yarışıyor. Ziyaretçiler sesli rehber eşliğinde, 8 ayrı dilde müzeyi gezme imkanı bulabiliyor.