Kızılay örnek oldu

AKDENIZ Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçtiğimiz sabahın saatlerinde Konyaaltı sahil bandında bir araya geldi. Kumsal ve yeşil alanlarda çöpleri ve doğaya zararlı plastik maddeleri tek tek topladı. Gençler, kumsalı ve arka plandaki yeşil alanları pırıl pırıl yaptı. Genç Kızılaylıları temizlik yaparken gören vatandaşlar onları tebrik ederek alkışladı.

PROJE DEVAM EDECEK

Topluluk Başkanı Batı Berk Büyüklük, Genç Kızılay Topluluğu olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında Antalyalıların yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceklerini söyledi. Genç Kızılaylıların, toplumun kan ihtiyacının yanında bu tür sosyal etkinlikler ile bir köy okulunda veya kumsal temizliğinde görüleceğini belirten Büyüklük, "Her alanda örnek olacağız" dedi.