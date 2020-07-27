Balıkçı barınağında romantik klip

Antalya'nınsevilen güçlü seslerinden Murat Balaban, 'Yüksek dağda kar mısın' adlı son şarkısına klip çekti. Antalya Balıkçı Barınağı'nda çekilen klipte Balaban'a Fatoş Akgün eşlik etti. Sözlerini avukat Satılmış Şahin'in, müziği Murat Balaban'a, düzenlemesi ise Nuri Divarcı'ya ait şarkı büyük beğeni topladı. Klip internet ortamında yüz binlerce izleyiciye ulaştı.Koronavirüs salgını sürecinde çok fazla sahne alamayan ve televizyon programına da ara veren Balaban, bu sürede stüdyoda daha fazla zaman geçirdiğini ve güzel eserler ortaya çıkardığını söyledi. Yapımcılığını MA Production Ayhan Günyıl'ın yaptığı klibin yönetmenliğini ise Taşkın Ceyhan üstlendi.