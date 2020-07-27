Bekle bizi Avrupa

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'e İH Konyaspor karşısında süper bir final yaptı. Kalesinde ilk 27 dakikada 2 gol görmesinin ardından toparlanan turuncu yeşilli takım maçı 61'inci dakikada Fernandes, 79'uncu dakikada Bakasetas ve 86'ncı dakikada kaptan Efecen Karaca'nın kafa golüyle 3-2 galip tamamladı. Şimşek'in yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçın kaderini, teknik direktör Erol Bulut'un ikinci yarıda da Fernandes, Ceyhun ve Siopis'i oyuna sokması değiştirdi.Bu sezon Alanyaspor için ilklerin yılı oldu. İlk kez 8 hafta boyunca lider götürdüğü ligde, ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 3 puan almayı bildi. Turuncu yeşilli takım bir ilki daha başardı ve puan sıralamasında ilk 5'in içine bitirdi.Teknik direktör Erol Bulut, sezonu bu şekilde bitirmenin gurur verici olduğunu söyledi. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergilediklerinin altını çizen Erol Bulut, "" dedi. Erol Bulut Avrupa bileti alarak ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "" dedi.Bulut, Fenerbahçe'nin başına geçeceği konusundaki iddialara da cevap verdi. Erol Bulut, 'Fenerbahçe'ye gidecek misiniz' şeklinde kendisine yöneltilen soruya, "" şeklinde cevap verdi.Alanyaspor'aAvrupa kapısını açan takım ise Antalyaspor oldu. Alanyaspor'un 1 basamak önünde yer alan Galatasaray, Antalyaspor karşısında ligin son maçında 2 puan kaybetti. Alanyaspor da bu kaybı değerlendirerek aldığı 3 puanla Avrupa biletini aldı.AytemizAlanyaspor, Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım oldu. Konyaspor kalesine 5'i isabetli 17 şut çeken turuncu yeşilli takım isabetli şut sayısını 195'e çıkartarak bu alanda ilk sırada yer aldı. Konyaspor maçında 17 şutun 11'i ceza sahası içinden, 6'sı ceza sahası dışından oldu.Konyaspormaçı öncesi deplasmanda 15 maçtır kalesini gole kapatamayan Alanyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini 16 maça taşıdı. Alanyaspor son deplasman maçında da 2 gol birden yiyerek kötü seriye son veremedi. Ancak gol yemesine rağmen, gol yollarındaki başarısı ile galibiyetiyakalamayı başardı.Sezonu 22 golle kapatan Papiss Cisse, 2 gol farkla gol krallığını Trabzonspor'dan Alexander Sorloth'a bıraktı. Konyaspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Cisse, gol atma becerisi gösteremedi. Cisse, buna karşın Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın rekorunu kırarak, kulüp tarihine girdi.