Gökyüzünde gitar konseri

Antalya'nınAlanya ilçesinde psikolog Serkan Çimen, yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptığı sırada, gökyüzünde gitar çaldı. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan Serkan Çimen, gökyüzünde 'Aldırma Deli Gönlüm' şarkısını çalarak mini bir konser verdi.Video paylaşım sitesi Youtube'da 'Gitarımla Geziyorum' diye bir de sayfası olan Serkan Çimen, bu anları sosyal medyadan da paylaştı. Alanya'nın cennetten bir köşe olduğunu vurgulayan Serkan Çimen, amacının bu ilginç etkinlikle Alanya tanıtımına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.