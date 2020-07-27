GUSTAVO’dan ilginç istatistik

Antalyaspor'un sezon başında Shaktar Donetsk'ten transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamayan Gustavo Blanco Leschuk, buna karşın ilginç bir istatistiğe de imza attı. Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 1 gol atan
Arjantinli oyuncunun tarihe geçişinin nedeni ise attığı gol sayısı değil, gol attığı dakikalarda gizli.
EN GEÇ VE EN ERKEN GOLLER
Bu sezon 4'üncü haftada oynanan Kayserispor maçının 2'nci dakikasında gol sevinci yaşayan Gustavo, takımı adına en erken gole imza atan isim oldu.
Bir diğer ilginç istatistiğe ise ligin son maçında imza attı. Galatasaray'a karşı 90+2'de beraberlik golünü atan Gustavo, takımı adına en geç gol atan ikinci futbolcu oldu.
İlk sırada ise 90+3'üncü dakikada Ankaragücü ağlarını sarsan Adis Jahovic geldi.