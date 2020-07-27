GUSTAVO’dan ilginç istatistik

Antalyaspor'un sezon başında Shaktar Donetsk'ten transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamayan Gustavo Blanco Leschuk, buna karşın ilginç bir istatistiğe de imza attı.Arjantinli oyuncunun tarihe geçişinin nedeni ise attığı gol sayısı değil, gol attığı dakikalarda gizli.Bu sezon 4'üncü haftada oynananBir diğer ilginç istatistiğe ise ligin son maçında imza attı.İlk sırada ise 90+3'üncü dakikada Ankaragücü ağlarını sarsan Adis Jahovic geldi.