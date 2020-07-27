Haber Hattı

Türkiye'dekicaretta caretta kaplumbağalarının en önemli 22 üreme alanından Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda rekor yuva sayısına ulaşıldı. Şu ana kadar Patara Plajı'nda 346 caretta caretta yuvası tespit edildi. Bu sayı tüm zamanların rekoru oldu. Bölgede koruma ve gözleme çalışması yürüten Prof. Dr. Eyüp Başkale, "Geçen yıl yuva 286'ydı. Bu yıl 30 yıllık emeğin karşılığı rekor kırdık. Yavru çıkışları da başladı" diye konuştu.AntalyaAkdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Yeşim Çalışkan (20), mesleği yerine mankenliği tercih etti. Güzelliğine güvendiğini fakat yaşamak için de düzenli bir işte çalışması gerektiğini belirten Çalışkan, bir tekstil firmasında çalışıyor. Çalışkan, "Daha eğlenceli ve hareketli bir hayatı tercih ediyorum. Zorluklar beni her zaman çekmiştir. Zoru başarmak benim için önemli" diye konuştu.Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra- Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Türkiye'ye giriş yapan turistlere pasaport kontrol noktalarında, üzerinde 'Şu anda müze ülkeye giriş yapıyorsunuz' yazan simgesel bir müze bileti hediye edileceğini kaydetti. Çevik, böylelikle Anadolu'nun tarihsel ve arkeolojik zenginliklerinden kaynaklanan özgün ayrıcalığının farkına varılmasının sağlanabileceğini belirtti.Antalya'nınAlanya ilçesinde faaliyetini sürdüren Motospor Kulübü Başkanı Uğur Uzun ile 3'ü yabancı 4 kulüp üyesi motosikletleriyle Çanakkale'ye giderek şehitliği ziyaret etti. Tura katılan Danimarkalı John Kırkegaard, Hollandalı Huup Wanrooij, Ger Van Bree gördüklerinden çok etkilendiklerini söyledi. Uğur Uzun, yerleşik yaşayan yabancı konuklara Türkiye'yi tanıttıklarını açıkladı.