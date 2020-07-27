Haber Hattı

Burdur'unBucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle dereye uçtu. Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 BDE 450 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Şehit Ayfer Gök Lisesi önünde bulunan dere yatağına uçtu. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Sürücü ise yara almadan kurtuldu.Antalya'nınManavgat ilçesinde bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü. Olay, Çeltikçi Mahallesi'nde yaşandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çobanın koyunlardan 2 tanesini traktörün arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürdüğü görüntülerde, sürüdeki diğer koyunlar da traktöre bağlı vaziyetteki koyunları takip etti. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.Muğla'nınSeydikemer ilçesinde kayıp olan alzheimer hastası 85 yaşındaki Ayşe Bayat, ormanlık alanda bulundu. Olay, Yayla Ceylan Mahallesi'nde yaşandı. Bayat, 24 Temmuz'dan evden ayrılıp dönmemesi üzerine, AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaya Bayat'ın akrabaları ve mahalle sakinleri de katıldı. Bayat, evinin yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir ağacın altında otururken bulundu.Antalya'nınGazipaşa ilçesinde pencere korkuluklarını kırarak imamın oturduğu cami lojmanına giren kişi veya kişiler, evde bulunan bir miktar para ve telefonu çalarak kayıplara karıştı. Cami İmamı Muhammet Ceylan'ın eşiyle yaylaya gittiği sırada hırsızlığın olduğu öğrenildi. Olayın bildirilmesiyle gelen jandarma ekipleri, lojmanda inceleme yaptı. Lojmanda delil arayan ve parmak izi çalışması yapan ekipler çalışma başlattı.