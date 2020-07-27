Kahramanlar tatilde buluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen 15 Temmuz gazilerinden Cengiz Düz ile Fethiye Kayaköy'de yaşayan Özcan Aybey bir araya gelerek o unutulmaz geceyi yadetti. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk'ü ziyaret eden iki kahraman yaşananları anlattı. Kahramanlara teşekkür eden Öztürk, "O gece uzun bir geceydi. 251 şehit verdik. 2 bin 196 gazimiz vardı. Şehitlik ve gazilik bizler için çok kutsaldır. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bize emanet. Bu ziyaret bizleri onurlandırdı ve duygulandırdı. Bizim onlara vefa borcumuz var" dedi.Darbe girişimini haber aldığında ağabeyi Murat Düz ile evde oturduğunu anlatan Cengiz Düz, "Cumhurbaşkanımızın cep telefonu görüntüsü ile televizyonlardan bizlere seslenmesi üzerine bayraklarımızı alıp sokağa çıktık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yöneldik. Ben en ön gruptaydım. Önce koluma sonra da karnıma kurşunlar isabet etti. Her yerim kan içinde kaldı. Herkes darmadağın oldu ve yerlerdeydi. Biz ya bu topraklarda şerefimizle, namusumuzla yaşayacağız, ya da bu toprakların altında huzur içinde yatacağız. Bu düşünceyle o gece meydanlara çıktık" diye konuştu. 1.5 yıl tedavi gören ve bir süre yoğun bakında kalan Düz, ameliyatın ardından eşine ilk sorusunun 'darbe oldu mu' olduğunu belirterek, "Darbe girişiminin bastırıldığını duyunca çok sevindim ve rahatladım" dedi.Özcan Aybey de 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi önünde gazi olduğunu söyledi. Aybey, "Darbe haberini alınca beylik tabancamı alıp, sokaklara indim. AKOM bölgesine gittim ve hainlerle çatışmaya girdim. Ayağımdan vuruldum. İlk vurulanlardan birisiyim. Daha Cumhurbaşkanımız açıklama yapmamıştı. Hastaneye gittim, tedavi oldum. O esnada Cumhurbaşkanımızın millete seslenişini duydum. Bu çağrıyı duyduktan sonra ayağı sarılı bir şekilde Hasdal Kışlası'na giderek, hainlere müdahale ettik" dedi.