Kaleci Ruud Boffin transferin gözdesi

Kulüp tarihinin en iyi ikinci sezonunu geçiren FTA Antalyaspor'da, bu başarının gizli kahramanlarından kaleci Ruud Boffin, transfer döneminin gözde isimleri arasına girdi. 33 yaşındaki Belçikalı eldiven, 3 yıl önce Eskişehirspor'dan Antalyaspor'a transfer olmuştu. Kırmızıbeyazlılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Boffin, bu sezon 23 maçta 37 gol yerken, 6 maçta da kalesini gole kapadı.Kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Belçikalı kalecinin özellikle Türk pasaportu olması yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle önemini artırıyor. Daha önce Galatasaray ile de adı anılan Boffin için son iddia Beşiktaş oldu. Son olarak Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'ın Belçikalı menajer Gunter Thiebaut ile görüştüğü ortaya çıktı. Menajer Thierbaut daha önce önemli takımların Boffin ile ilgilendiğini açıklamıştı.