Kaplan değil sanki bir kedi

Antalya'da5 yıl önce İran asıllı illüzyonist Aref Ghafouri'nin evinde kaplan beslediğine yönelik ihbar sonucu Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince el konulan Zara isimli Bengal kaplanı, teslim edildiği Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki yaşamından memnun.Getirildiği dönem 8 aylık bir yavru olan Zara, geçen sürede yetişkin oldu. Artık 6 yaşında olan Zara, Manavgat Hayvanat Bahçesi'nden getirilen 12 yaşındaki 'Atılgan' adlı kaplanla aynı alanda tutuluyor. Geldiği güne nazaran fiziki gelişme gösteren dişi kaplan, tavuk etiyle besleniyor.İnsan ortamında yetiştiği için diğer kaplanlara göre daha uysal davranışlar sergileyen Zara, suyla oynamaya ise bayılıyor. Bakıcısının hortumla sıktığı tazyikli suyla adeta çocuklar gibi oynayan Bengal kaplanı, tellere yanaşarak da hayvanat bahçesi yetkililerine sık sık kendini sevdiriyor.