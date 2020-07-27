Kask takın uyarısı çare olmuyor

Türkiye'demotosiklet sayısında İstanbul'un ardından zirvede yer alan Antalya'da kask kullanımının yaygınlaşması için hayata geçen projelere karşın, kasksız trafiğe çıkan motosiklet sürücüleri adeta ölümle oyun oynuyor. Son olay Manavgat ilçesinde meydana geldi.Manavgat Şelalesi yakınlarında Oymapınar'dan ilçeye gelen Hüseyin Akkurt'un kullandığı 07 GDY 24 plakalı motosiklet ile karşı şeritten gelen Gözde Şavk'ın kullandığı 07 LM 313 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle yola savrulan ve başında kaskı olmayan Hüseyin Akkurt ağır yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüler Akkurt, ameliyata alındı. Akkurt'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.