Muz üretimine kadın eli değdi

Antalya'da5 yıldızlı otellerde çalışırken kendi işinin patronu olmak isteyen 49 yaşındaki Palalı, ailesinin desteğiyle muz üretimi yapmaya karar vererek Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde 27 dönümlük bir arazi satın aldı. İklim koşulları elverişli olmamasına rağmen iki yıl önce tam otomasyonlu muz serasını kurmayı başaran Palalı, gece gündüz demeden 5 bin fideyi beraberindekilerle alana dikti. Fidelerine özenle bakan Palalı, geçen yıl serasından 205 ton verim aldı.Emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan Palalı, üretici olması için çevresindekilerin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi. Ailesinin desteğiyle kurduğu tam otomasyonlu muz serasıyla hayallerine kapı araladığını aktaran Palalı, kurulan sistemle nem dengesini ayarlayabildiklerini, hem gübre, hem su tüketiminden tasarruf sağladıklarını dile getirdi.Serasında gece gündüz çalıştığını belirten Palalı, "Serada basmadığım yer yok. Her bir muz ağacına özenle bakıyorum. Onlar da beni mahcup etmedi, hiçbiri kurumadı. Sevgimle onları büyüttüm. Elimde eldivenim, bıçağım, ayağımda çizmem seranın sıcağına aldırış etmeden ağaçlarımla ilgileniyorum. İyi ki bu işe girdim. Alın terimle paramı kazanıyorum, çok mutluyum. Herkesin girişimcilik konusunda cesur olmasını tavsiye ederim. Yeter ki kararlı olun, gerisi kendiliğinden geliyor" dedi.