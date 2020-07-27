Projeye hançer

Antalya'dauzun yıllardır gündemde olan Kent Müzesi projesinde son saniye değişikliği yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projenin ana omurgası konumunda olan eski spor salonunun yeniden spor amaçlı kullanılacağını açıkladı. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Böcek, bu karara gerekçe olarak ise projenin yer aldığı bölgedeki vatandaşların taleplerini gösterdi. Böcek, "Eski Kapalı Spor Salonu'nun mevcut çatısı korunmak suretiyle yapısal güçlendirmesini yapacağız. Eski işlevine uygun şekilde spor aktivitelerinin yapılabileceği yarı açık bir spor alanı olarak değerlendirileceğiz" dedi. Başkan Böcek, proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası olarak kullanılan tarihi yapının giriş katının planlandığı gibi Belediye Tarihi Müzesi olacağını, üst katının ise Başkanlık Ağırlama mekanı olarak değerlendirildiğini söyledi. Böcek, alandaki eski Fen İşleri ve Çevre Koruma Dairesi Başkanlık binalarının da müze işlevi göreceklerini belirtti. Başkan Böcek, Şehir Tiyatrosu Sahnesi'nin de yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.AK Partili Menderes Türel döneminde önemli adımları atılan Kent Müzesi projesinin ortaklarından Antalya Kent Konseyi, daha önce spor salonunun Kent Müzesi içinde kalmasını istemişti. Kent Konseyi adına konuşan Semanur Kurt, daha önce de planlandığı gibi spor salonunun müze alanı içinde kullanılması ve proje kapsamında yapılacak sergilerin de burada yapılmasını talep etmişti. Kurt, "İsteğimiz, müze alanında başka amaçlara hizmet eden alanlar sokulmadan Antalyalılara kazandırılması. Müze alanının ruhuna, amacına uygun açılmasını istiyoruz" demişti. Ancak çağrı karşılık bulmadı.