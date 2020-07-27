Sahil Güvenlik ve polise Antalya botu

Lüks yat üretimiyle adından söz ettiren Antalya Serbest Bölge, askeri ve ticari tekne üretimiyle de ön plana çıkıyor. Türk deniz yetki alanlarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan ve 'Mavi vatanın' koruyucu kartalları olarak nitelendirilen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kullanacakları botlar da yüzde 100 yerli donanımlarla üretilecek.Hazırlanan proje ile serbest bölgede fualiyet gösteren Antalya merkezli Ares Tersanesi'nde yapılacak 122 bot, 6 yılda ilgili kurumlara teslim edilecek. Tersanenin genel müdürü Utku Alanç, daha önce Umman ve Katar için sahil güvenlik botu üretimi yaptıklarını, Umman'a yönelik projenin 2022'ye kadar devam edeceğini dile getirdi. Yeni proje için çok heyecanlı olduklarını anlatan Alanç, "105'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17'si ise Emniyet Genel Müdürlüğüne olmak üzere 122, tamamen yerli sahil güvenlik botu inşa edeceğiz. İlk botu yılın sonunda tamamlayacağız. Yaklaşık 2 ayda 6 bot teslim edeceğiz, yani haftada bir botu denize indireceğiz. Yaklaşık 6 yıl içinde projeyi tamamlayacağız" açıklamasında bulundu. Şu anda dizayn doğrulama faaliyetlerini yürüttüklerine değinen Alanç, botların tasarımının kendilerine ait olduğunu bildirdi. Botlarda özel ekipmanların da yer alacağını belirten Alanç, "Botlar 11 metre boyunda ve çok süratli olacak. Özellikle yasa dışı göçmen faaliyetlerinin önlenmesi için ve insani faaliyetlerde kullanılacak. Bu doğrultuda botların arka taraflarında kurtarma platformu bulunacak. Bu da özgün ve yerli tasarım olarak Sahil Güvenlik envanterine girecek" ifadelerini kullandı.