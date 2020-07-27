Serdar Gürler iddiası

raport TAV Antalyaspor, transfer dönemine hızlı başladı. Adı geçen ilk isim ise geçen sezonun devre arasında Huesca'dan 1.5 yıllığına Göztepe'ye kiralanan Serdar Gürler oldu. Kulübü ile 2021-2022 sezonunun sonuna dek sözleşmesi bulunan Serdar Gürler için Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe'nin de devrede olduğu iddia edildi.Bu sezon Göztepe forması ileLigin 30'uncu haftasında Fenerbahçe maçında çapraz bağlarının kopması sonucu sakatlanan Serdar Gürler'in yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Serdar Gürler'in, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından imza atması bekleniyor.