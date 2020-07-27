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iddiası

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Serdar Gürler iddiası
Fraport TAV Antalyaspor, transfer dönemine hızlı başladı. Adı geçen ilk isim ise geçen sezonun devre arasında Huesca'dan 1.5 yıllığına Göztepe'ye kiralanan Serdar Gürler oldu. Kulübü ile 2021-2022 sezonunun sonuna dek sözleşmesi bulunan Serdar Gürler için Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe'nin de devrede olduğu iddia edildi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU
Bu sezon Göztepe forması ile 26 Süper Lig 2 Türkiye Kupası olmak üzere 28 maça çıkan ve 7 gol kaydedip 6 asist yaptı. Ligin 30'uncu haftasında Fenerbahçe maçında çapraz bağlarının kopması sonucu sakatlanan Serdar Gürler'in yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Serdar Gürler'in, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından imza atması bekleniyor.
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Serdar Gürler iddiası
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