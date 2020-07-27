Serdar Gürler iddiası

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raport TAV Antalyaspor, transfer dönemine hızlı başladı. Adı geçen ilk isim ise geçen sezonun devre arasında Huesca'dan 1.5 yıllığına Göztepe'ye kiralanan Serdar Gürler oldu. Kulübü ile 2021-2022 sezonunun sonuna dek sözleşmesi bulunan Serdar Gürler için Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe'nin de devrede olduğu iddia edildi.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU
Bu sezon Göztepe forması ile 26 Süper Lig 2 Türkiye Kupası olmak üzere 28 maça çıkan ve 7 gol kaydedip 6 asist yaptı.
Ligin 30'uncu haftasında Fenerbahçe maçında çapraz bağlarının kopması sonucu sakatlanan Serdar Gürler'in yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Serdar Gürler'in, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından imza atması bekleniyor.