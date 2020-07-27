Sorumsuzlar sahili kirletiyor

Antalya'da gündüzleri yerli yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Konyaaltı plajı, geceleri de sıcaktan bunalan Antalyalıları ağırlıyor. Geceleri açık hava oteline dönen kulsalda sabahlayanlar plajı çöplüğe çeviriyor.Sabaha kadar plajda alkol alıp getirdiği çöpleri kumsala bırakan sorumsuzlardan geriye korkunç bir manzara bırakıyor.Sabah çöplük yığınına dönen kentin altın boynuzu konumundaki kumsallar tanınmaz hale geliyor. Konyaaltı plajında sabahları en çok boş alkol şişeleri, midye atıkları ve çöp birikintileri dikkat çekiyor.Gece içtikleri alkolün şişelerini kumsalda kırınca büyük tehlike oluşturuyor.Sabah yüzmeye gelenlerin ayaklarına cam kırıkları batıyor.Vatandaşlar sabahları plaja gelince binlerce boş içki şişeleri ile karşılaşıyor.Son zamanlarda ise plajda kalanlar tuvaletlerini dahi kumsala yaptığı görüldü. Sabah denize girmek için gelen vatandaşlar çöp manzaralarının yanında tuvalet kokusu karşısında şok oldu. Dünyanın en güzel plajının kendini bilmez kişiler tarafından pisle- tilmesine sert tepki gösteren Antalyalılar, "Yetkililer gece özellikle kumsalda alkol alınıp yiyecek yenilmesine izin vermesin. Yoksa kısa sürede kent merkezinde pislikten denize girmek imkansız hale gelecek" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.