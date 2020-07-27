Trafo sıcağa dayanamadı

Antalya'nınManavgat ilçesinde hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle elektrik tüketiminin artması enerji nakil hatlarında aşırı yüklenmeye neden oldu. Doğançam ile Boztepe Mahallesi'ndeki 2 elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan vatandaşların arazilerinde zarara neden oldu.Yangınlar, belediye itfaiye ekipleri ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. Doğançam Muhtarı Ramazan Özen, mahalledeki trafonun yılda 2- 3 defa arızalandığını belirterek, "Trafo 4 mahalledeki enerji nakil hattını besliyor. Yetersiz kalıyor. Daha önce de yangın oldu. Bu trafonun büyütülmesini ve etrafının güvenlik altına alınmasını istiyoruz. Felaket yaşanmadan önlem alınmalı" diye konuştu.