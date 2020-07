Antalya'da turizmciler arası yaşanan tartışmalar, turizme yakışmıyor. Oteller arasında en çok gerilime neden olan konuların başında ise sahil kullanımı geliyor. Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde yer alan Simena Otel Genel Müdürü Günaydın Atar, komşu iki tesisin sağlı sollu halka açık plaja sınır çektiğini ve kendilerine kullanım izni vermediğini belirterek yaşananlara isyan etti. 15 yıldır yaşanan sorunun koronavirüs salgının nedeniyle kangrene dönüştüğünü de belirten Atar, "Devlete ait sahil Marco Polo Tatil Köyü ve Sun Club Tatil Köyü tarafından özel plaja özel plaja dönüştü. Üç eşit tesis olmamamıza rağmen biz iki otel plajında küçük bir alana sıkıştık" dedi.





DENİZ ZAPT ALTINDA

Bin yatak kapasiteli tesislerinin sahile 300 metre uzaklıkta olduğunu anlatan Günaydın Atar, Marco Polo ve Sun Club Tatil Köylerinin denize sıfır olmanın avantajını kullanarak tesise ait şezlonglarını çok geniş bir alana yaydığını söyledi. Atar, "İşletmelerimiz Simena Hotel ve Simena Villaları 500 metrekare gibi çok dar bir alanda turistlerimize hizmet verilebilmektedir. Diğer iki tatil köyü ise yaklaşık 300 metre uzunluğundaki sahili tamamen tek başlarına kullanmakta ve yatak sayılarımızda yaklaşık aynı olmasına rağmen otelimizin kullandığı alanın yaklaşık 25 - 30 katı büyüklüğünde çok geniş bir alan işgal edilmiş durumundadırlar" diye konuştu.



TURİSTE MÜDAHALE

Atar, iki otelin sahilde açık hava diskosu, su sporları tesisleri ve restoran da inşa ettiğini söyledi. Günaydın Atar, kendi otellerinde konaklayan turistlerin Marco Polo ve Sun Club Tatil Köyü'nün önündeki boş kumsala uzanarak güneşlenmek istediklerinde her iki tesisin güvenlik görevlileri tarafından turistlerin geçişine izin verilmediğini de kaydetti. Atar yapılanın Anayasa güvencesi altında olan 'kıyıların devletin tasarrufu altında' olduğu hükmüne uygun olmadığının altını çizdi. 15 yıldır aynı sorunun yaşandığını anlatan Atar, tüm girişim ve caba sonunda bile bugüne kadar hiçbir düzenleme ve değişiklik yapılmadığını da açıkladı. Marco Polo ve Sun Club Tatil Köyü Oteli yetkilileri ise kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek her şeylerin yasal olduğunu kaydettiler.



OTELE BASKIN YAPTILAR

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde ise 300 kişi kapasiteli, 60 çalışanın bulunduğu 4 yıldızlı otel, geçen günlerde bir grubun taşlı, sopalı saldırısına uğradı. Saldırı anları, pandemi nedeniyle kapalı olan otelin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen avukat Oğuz Han, saldırıyı yapanların daha önceki işletmeciler olduğunu iddia etti. Otelin müvekkelli tarafından 18 yıldır işletildiğini ve 2011 yılında ihaleyle mülkiyetini aldığını anlatan Oğuz Han, daha önce de benzer saldırılar olduğunu söyledi.



PANİK ODASI KURULDU

Oğuz Han, "Daha önceki işletmeciler farklı zamanlarda buraya gelerek kapı, pencere kırarak içeri girip, personeli darbettiler. Ayrıca tehdit ederek, hürriyetlerinden yoksun bıraktılar. Personeli zorla otel dışına çıkartıp, işletme hakkının bir şekilde kendilerine ait olduğunu dikte etmeye çalışıyorlar. Kolluğun erken müdahalesi sayesinde şimdiye kadar bir can kaybı yaşanmadı. Fakat şahıslar aynı eylemlerini ısrarla sürdürüyor. Saldırganlardan 4'ü hakkında, kadın personelimize yaptıkları eylemden dolayı 1 ay uzaklaştırma kararı çıktı. Bu sayede bir haftadır otele de gelemiyorlardı. Biz bu olayların Kemer, Antalya turizmine zarar vermemesini umuyoruz" dedi. Olay günü otelde bulunan satın alma sorumlusu Gözde Han, "Daha önce de birkaç kez geldiler. Kapıyı kırıp zorla içeri girdiler. Kameraları kırdılar. Tehdit edip, darbederek otel dışına çıkardılar. Panik odası oluşturduk" diye konuştu.