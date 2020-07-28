Demir dövme mesleği ölüyor

ISPARTA'DA yaşayan Ömer Alp (65), çocukluğundan bu yana baba mesleği olan sıcak demir dövme işiyle uğraşıyor. Kesici aletlerin imalatı ve tamiratını yapan ve mesleğin son neferi olduğunu söyleyen Alp, "Artık bu meslek bizimle beraber sona erecek" dedi. Eski Sanayi Sitesi'nde 26 metrekarelik alanda 55 yıldır baba mesleğini devam ettiren Ömer Alp, zirai aletlerle bıçak imalatı ve tamiratı yaptığını anlattı.Ömer Alp, artık el üretimi aletlere eskisi gibi talep olmadığını belirterek, daha çok bıçak bileme yaptırıldığını anlattı. Ömer Alp, "Kurban Bayramı öncesinde bıçak sürtüyoruz. Arife gününe kadar bu konuda yoğunluk olur" dedi. Ocakta dövme çelikten bütün aletleri yaptığını da anlatan Ömer Alp, "El dövmeyle seri imalatın arasında çok fark var. Ben elimde dövdüğüm aleti 100 liraya satıyorum. Seri imalatta 25- 30 liraya satılıyor. Bu nedenle mesleğin devam etmesi mümkün değil" diye konuştu.