Duygu sömürüsü zabıtaya takıldı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan ve yoldan geçen vatandaşlardan yanlarındaki bebeği kullanarak duygu sömürüsüyle para dilenen Sezer Kuşçu ve Asiye Baykal trafik polisine suçüstü yakalandı. Vatandaştan para isterken yakalanan ikili, dilenci olmadıklarını, Manisa Alaşehir'den çocuklarını Manavgat'a doktora getirdiklerini, geriye dönmek için yol parası topladıklarını söyledi.

ÇOCUĞA NE OLACAK

Getirildikleri zabıta karakolunda, 'Çocuğunuzu hangi doktora getirdiniz. İsmini verin' sözleri üzerine dilenciler, doktora gelmediklerini itiraf edip, yolda kaldıklarını ve kimseden zorla para almadıklarını iddia ettiler. Dilencilerin üzerinden çıkan ve dilencilikten elde edildiği değerlendirilen bozuk paralara el konulurken, Sezer Kuşçu ve Asiye Baykal hakkında dilencilik yapmak suçundan 192'şer lira para cezası uygulandı. Dilenirken kullandıkları çocuğun durumu ise düşündürdü.