En iyi performans

AYTEMIZ Alanyaspor, Süper Lig'de 57 puanla 5. sırada kapattığı 2019-2020 sezonundaki performansıyla, bu ligde yer aldığı 4 sezondaki en iyi sıralamayı elde etti. Süper Lig'e 2016-2017 sezonunda çıkan turuncu yeşilliler, ilk sezonunu 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak 40 puanla 12. sırada tamamladı. Antalya temsilcisi, 2017-2018 sezonunu ise 11 galibiyet, 7 beraberlik, 16 mağlubiyetle bir önceki sezonda olduğu gibi 40 puan topladı ve 12. sırada yer aldı. Alanyaspor, 2018-2019 sezonunu 12 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 44 puanla kapatıp 9. sırada kendine yer buldu.

11. HAFTAYA KADAR LİDERDİ

SÜPER Lig'in 2019-2020 sezonunda dikkati çeken ekiplerden biri olan turuncu yeşilliler, üçüncü hafta aldığı liderlik koltuğunu ligin 11. haftasına kadar bırakmadı. İlk 4 haftayı kayıpsız geçen Şimşek, ilk puan kaybını 5. haftada Gençlerbirliği deplasmanında 1-1 berabere kalarak yaşadı. İlk mağlubiyetini de 7. haftada Beşiktaş deplasmanında 2-0'lık skorla aldı. Alanyaspor, ligin ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 29 puanla 6. sırada bitirdi. Şimşekler, Süper Lig'de 34 hafta sonunda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyetle 57 puana ulaştı ve sezonu 5. sırada kapattı.

HEM ÇOK ATIYOR HEM ÇOK YİYOR

ALANYASPOR, ligde geride kalan sezonda rakip takımların kalelerini 61 kez havalandırdı, ligde en fazla gol atan Trabzonspor (76) ve şampiyon Medipol Başakşehir'den (65) sonra üçüncü sırada yer aldı. Turuncu-yeşilliler, ligde geride kalan sezonda en az gol yiyen şampiyon Medipol Başakşehir'den (34) sonra Galatasaray ile birlikte kalesinde 37 gol gördü.