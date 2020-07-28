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Kestelspor’da çifte imza

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Kestelspor’da çifte imza
BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'e yükselen Alanya'nın temsilcisi Kestelspor, yeni sezonunun ilk transferini gerçekleştirdi. İç transferde Ali Berke Timurcioğlu ile yeniden anlaşan mavi beyazlılar, genç orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk dış transferde geçen sezon İzmirspor'da başarılı bir performans sergileyen kanat oyuncusu Ümit Koz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, "İki oyuncu ile transferi açtık. Daha çok önemli isimleri kadromuza katacağız" dedi.
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Kestelspor’da çifte imza
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