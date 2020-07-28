Mangal ateşi ormanı yaktı

BURDUR'UN Bucak ilçesinde mangaldan çıkan orman yangını 7 hektarlık alana zarar verdi. Yangın Dudalan Köyü'ndeki kızılçam ormanında çıktı. İhbarın üzerine yangın bölgesine Isparta, Antalya ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 4 saatlik bir çalışmayla önce kısmen, ardından da tamamen kontrol altına alındı.

SÖNDÜRÜRKEN YARALANDI

Yakılan mangal sebebiyle çıkan yangında 7 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğünü söyleyen Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "Yangın tamamen bir dikkatsizlik sonucu çıktı. Biliyorsunuz bu günler özellikle yangın açısından dikkat edilmesi gereken hassas bir süreç. Gördüğünüz gibi ufak bir ihmal bir mangal yakma ve ateşin ormana sıçrayıp kontrolden çıkması sonucu 7 hektarlık bir alanımız kül oldu. Vatandaşlarımızdan bu süreçte bu yangın sürecinde çok dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi. Yangına yaktığı mangalla sebep olan E.H. isimli vatandaşın sıçrayan alevleri kendi söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluştuğu ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.