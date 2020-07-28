MATSO’dan 5 maddelik rapor

Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), 17 meslek grubundaki 7 bin üyesiyle yapılan telefon görüşmesi sonrasında gelen sorunları 5 maddelik rapor haline getirerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) aracılığı ile hükümetten destek talebinde bulundu.10 sayfadan oluşan raporla ilgili bilgi veren MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, turizm bölgelerini kapsayan bir destek paketinin açıklanması gerektiğini kaydetti. Üyelerinin 2021 yılından itibaren turizmin yeniden ivme kazanacağına inançlarının tam olduğunun altını çizen Boztaş, "Üyelerimiz bu yılı devletimizin destekleriyle en az hasarla atlatarak 2021 yılı turizm sezonunun başlayacağı zamana umutla bakmaktadır" dedi. MATSO raporu şu maddelerden oluştu; KGF teminatlı kredi paketi ve krediye erişimin kolaylaştırılması, Mayıs 2021'den itibaren başlamak üzere tüm ödemelerinin ötelenmesi, vergi ve sicil affı, kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin 2021 yılı mayıs ayına kadar uzatılması, kira ödemelerinde devlet desteği verilmesi.