Mısır hasadı bereketli başladı

ANTALYA'DA besicilik yapan çiftçilerin ihtiyacı için kaba yem olarak yetiştirilen silajlık mısır hasadına başlandı. Çiftçinin, ilk hasadını Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Serik ilçesinde başladı. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, bu yıl üretici çiftçiden tonu 250 TL'ye aldıkları silajlık mısırı, işlenip paketlenmiş halde tonunu 400 TL'ye hayvancılıkla uğraşan çiftiye ulaştıracaklarını açıkladı.

BU YIL HEDEF 50 BİN TON

Kar amacı gütmediklerini anlatan Yavuz, " "Biçme, taşıma, işleme, paketleme ve depolama bize ait. Maliyetinin çok az üzerinde kar payı ile bütün bunları çiftçimiz için yapıyoruz. Bu da bizi 3 yılda bölgemizde en büyük silajlık mısır tedarikçisi konumuna getirdi. Bu yılki hedefimiz 40 ile 50 bin ton silajlık mısır" dedi.