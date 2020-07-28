Ölüdeniz aşığı Selami Şahin

BUGÜNE kadar imza attığı 400'ün üzerinde bestesi ile Türk müziğine damga vuran isimlerden olan Selami Şahin, tatil için yine Muğla'nın Fethiye ilçesini tercih etti. Fethiye'yi ve Ölüdeniz'i çok sevdiğini söyleyen Şahin, "Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Korona virüsü salgını nedeniyle çok gezip, dolaşamıyoruz. Akşamları sahile yakın yerlerde yemek yiyoruz" dedi.

İLK KONSER ANTALYA'DA

Tatil yaptığı La Butik Maya Hotel'de SABAH gazetesi muhabirinin sorularını yanıtlayan Selami Şahin, salgın sürecinde 6 aydır evinden çıkmadığını söyledi. Uzun aradan atile çıktık" diye konuştu. Şahin, sevenlerine yeni albümün yanı sıra bir de hit olmuş 30 şarkının ünlü sanatçılar ile düetinden oluşan görüntülü bir albümün de müjdesini verdi.