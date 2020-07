Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde haziran başında yanan ahşap ev kaderine terk edildi. Her an yıkılacak gibi duran ev, tüm girişimlere karşın hala yıkılmadı. İşlek bir bölgede olan ve her gün önünden binlerce kişinin geçtiği ev, felakete davetiye çıkarıyor.

500 METRE ÖTEDE

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, evin yıkılması için müracaat ettikleri Büyükşehir Belediyesi'nden Koruma Kurulu kararı olmadan evin yıkılamayacağı cevabını aldıklarını söyledi. 15 Haziran'dan beri kurul görevlilerinin gelip yapıyı incelemesini beklediklerini anlatan Uyaroğlu, 500 metre mesafedeki Koruma Kurulu'ndan hala gelen olmadı. Ev ölüm tuzağı gibi duruyor. Felaket geliyorum diyor" ifadelerini kullandı. KABUS GİBİ

Binanın yanında işyeri bulunan Kazım Kemal de can ve mal güvenliği olmadığı için acil önlem alınmasını istedi. Kazım Kemal, "İnsanlar yıkılmak üzere olan binanın önündeki kaldırımı kullanıyor. Bina her an yıkılacak konumda. Yıkılması halinde can kaybı olabilir" diyerek acil olarak kömür evin yıkılmasını istedi.