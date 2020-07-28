Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı

sürücüsü S.G., polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Kent merkezinde ters istikametten kaçmaya devam eden S.G., kaza sonrası yakalandı. Kendisi ehliyetsiz ve kasksız, motosikleti plakasız olan S.G., polisin dur ihtarına uymayıp, ters yöne girerek trafiği tehlikeye soktu. Aynı anda 5 hatayı birden yaptı. O anlar MOBESE kameralarına anbean yansıdı.

5 YILLIĞINA EL KONULMUŞ

Motorize yunus ekipleri takip ederken dengesini kaybeden S.G. motosikletten yuvarlanarak hafif şekilde yaralanınca yakalandı. Gözaltına alınan S.G.'nin ehliyetine geçen yıl 5 yıllığına el konulduğu belirlendi. İdari para cezası uygulanan S.G. hakkında taksirle yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından adli işlem başlatıldı. Motosiklet ise trafikten men edildi.