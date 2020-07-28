Turizmde bayram vakti

Turizmciler bayram heyecanı sardı. Önceki yıllarda Kurban Bayramı döneminin yaz sezonuna denk gelmesi nedeniyle ikinci planda kalan iç pazar bu yıl bayramda hatırlanacak. Turizm sezonunu koronavirüs salgını nedeniyle gecikmeli açan otellerin, bayram döneminde yerli turist ile tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

BÜYÜK BÖLÜM İÇ PAZAR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, insanların karantina sürecinde tatili çok özlediğini, bunun için turizm merkezlerine ilgi göstereceğini söyledi. Kurban Bayramı sürecinde iç pazarın daha hareketli olacağına değinen Atmaca, "Şu an otellerin büyük bölümünü iç pazar oluşturuyor. Kurban Bayramı ile ilgili talepler devam ediyor. Önümüzdeki hafta daha fazla rezervasyon alacağımızı düşünüyorum. Bayram hareketli geçecek" diye konuştu.

TESİSLER AÇILACAK

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise kapalı tesislerin de bayram tatilinde açılacağını bildirdi. Alanya genelinde bakanlık belgeli 25, belediye belgeli 50 civarında otelin açık olduğunu anlatan Sili, "Açık otellerimizde aylık doluluklarımız yüzde 50'ler seviyesinde. Kurban Bayramı'nda açık tesislerimizde yüksek doluluk bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ DÖNEMEÇ

Kemer ilçesinde de turizmciler gözünü bayram dönemine çevirdi. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı turizmci Volkan Yorulmaz, "Önümüzde turizm sezonunun önemli dönemeçlerinden olan bayram tatilimiz var. Kemer tüm birimleriyle, tüm bölgeleriyle bayramda misafirlerimizi ağırlamak için hazır" dedi. Otellerin kapasitelerini düşürdüğünü ve yüzde 60 maksimuma göre ayarlandığını anlatan Volkan Yorulmaz, "O yüzde 60'ı bayramda doldurmaya yaklaşırız diye düşünüyorum" diye konuştu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de beklenti yüksek. TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, özellikle ilçede küçük turistik tesislere büyük ilgi olduğunu dile getirdi. ÖNLEMLER ALINDI

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal ise "Bayram tatilini bölgede geçirecek tatilcilerimizin sağlığı için açık tesislerimiz gerekli önlemleri aldı. Bunların denetimi de yapılıyor. Tatile geleceklerden de beklentimiz kurallara uyması" diye konuştu. Bölgedeki teknelerin de eylül sonuna kadar dolu olduğu açıklandı.



RUS KOMŞULARDAN TATİL ÇAĞRISI

ANTALYA'DA 1 Temmuz'da Ukraynalı ardından 15 Temmuz'da da İngiltere'den gelen turistlerle birlikte dış pazarda da hareketlilik başladı. Ama asıl yoğunluk ana pazarlar konumundaki Almanya ve Rusya'da uçuşların başlamasıyla yaşanacak. Rusya'dan 10 Ağustos itibariyle Antalya'ya charter seferlerinin başlayacağının açıklanması turizmcileri sevindirdi. Antalya'da yaşayan Ruslar da başlayacak uçuşlarla yakınları ve tanıdıklarının gelmek için heyecanlandığını söyledi.

10 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Yerleşik Ruslar, ülkelerindeki vatandaşlara 'Türkiye güvenli' mesajı da verdi. Eğitim Sanat Kültür Rus Derneği (EDURUS) Başkanı Elena Soufianova, "Rusya'da 1 Eylül itibariyle okullar ve üniversiteler başlıyor. O tarihe kadar yoğunluk olacaktır. Onun ardından da çocuksuz aileler gelecektir. 4 milyon kişi gelebilir" dedi. Alanya'da yaşayan Soufianova, Türkiye'nin pandemi sürecini çok profesyonel bir şekilde atlattığını kayretti. Manavgat'ta yaşayan Olesia Pershina (39) ise Rusya'da gündemin ilk maddelerinden birinin uçuşların açılması olduğunu belirterek, "Gelmeyi çok istiyorlar, herkes hazır. 'Rusya ne diyecek, Putin ne diyecek' diye herkes bekliyor" dedi.